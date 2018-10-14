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خالد مهدي: ملعب السلام "برىء" من إصابات المنتخب

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:38 ص
خالد مهدي: ملعب السلام برىء من إصابات المنتخب
ملعب السلام
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أحمد شاكر
 

 

يرى خالد مهدي مدير الكرة بنادي الإنتاج الحربي، أن ملعب ستاد السلام ليس سببا في إصابات لاعبي المنتخب، وذلك عقب اللقاء الذي أقيم على أرض نفس الملعب بين منتخبي مصر و اي سواتيني، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم إفريقيا.

 

وأكد مهدي فى تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "الانتاج الحربي يلعب كل مبارياته على نفس الملعب، فهل عضلات لاعبينا تختلف عن عضلات لاعبي الأهلي والزمالك ؟؟!!".

 

وأردف: "على المسئولين أن يبحثوا عن سبب المشكلة، وألا يتهمون أرضية ملعب ستاد السلام

 

وكشف : "وزارة الانتاج الحربي تورد النجيلة لدول أوروبية، برزنتيشن تسلمت الملعب منذ شهر ونصف فقط".

 

وأتم: "ملعب السلام ملعب دولي وعالمي وليس به أي مشكلة".

 

المزيد عن: ملعب السلام رياضة خالد مهدي الزمالك الاخبار الرياضية اخبار لرياضة
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