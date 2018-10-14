بعد حظر تداول الطيور الحية.. "تنمية المشروعات" يزف بشرى سارة لأصحاب المحلات



وتابعت الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة: "الجهاز كان يدعم في وقت سابق أصحاب محال الطيور الحية من خلال برنامج لتحويل نشاطهم للطيور المجمدة".



كشفت نيفين جامع، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عن بدء الجهاز إعداد برنامج تمويلي في بعض المحافظات لدعم أصحاب المحلات التجارية للطيور الحية، بقروض مادية لتحويل نشاطهم للمجمد بالتوازي مع توجه الحكومة.وأكدت "نيفين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هنا العاصمة"، المذاع علي فضائية "cbc"، أن قانون منع دخول الطيور الحية للقاهرة والجيزة لسنة 2009، تم تطبيقه بالفعل في وقت سابق مع أصحاب المحلات التجارية للطيور الحية، وتم تحويل نشاطهم للدواجن المجمدة والمبردة، مشيرًا إلى أن التجربة كانت ناجحة.