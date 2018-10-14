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بعد تشويه تمثال الفلاحة المصرية.. أديب لـ محمود فتحي: "إحنا آسفين"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:06 ص
بعد تشويه تمثال الفلاحة المصرية.. أديب لـ محمود فتحي: إحنا آسفين
تمثال الفلاحة المصرية
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هدى عبدالرازق
 
وجه الإعلامي عمرو أديب، اعتذارًا للنحات المصري محمود فتحي، بعد تشويه تمثال الفلاحة المصرية في شارع الهرم، قائلا: "بنعتذر لحضرتك على اللي حصل في التمثال".

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم السبت، إلى أن أحد المسئولين طلب طلاء التمثال، فتم طلائه كله باللون الأبيض وأصبح شكله فضيحة حقيقية.

وأضاف "أديب"، مخاطبًا النحات محمود فتحي: "لو بتبص علينا من السماء إحنا آسفين".
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