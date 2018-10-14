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توفيق عكاشة: "العيشة صعبة والأسعار نار بسبب ظروفنا"

الأحد 14/أكتوبر/2018 - 12:49 ص
توفيق عكاشة: العيشة صعبة والأسعار نار بسبب ظروفنا
توفيق عكاشة
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هدى عبدالرازق
 
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن مصر تتعرض لحرب شرسة، وتستهدف التأثير على المواطن المصري، حتى لا يقوم بدوره في الوقوف بجانب بلده.

وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "مصر اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، اليوم السبت: "أقسم بالله العيشة صعبة، والأسعار نار، ولكن بسبب ظروفنا اللي بنمر فيها"، لافتًا إلى أن دورنا هو العمل على جعل الحياة أسهل، والأسعار أرخص.

وتابع: "الكل عامل للمصريين ألف حساب"، لافتًا إلى أن الشعب المصري هو أقدم شعب على وجه الأرض.
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