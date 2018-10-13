مفاجأة.. سيسيه وداوودا يحق لهما مواجهة الزمالك في البطولة العربية





كشف مصدر بالجهاز الفني لنادي الاتحاد، على أحقية رزاق سيسيه وأحمد داوودا ثنائي الزمالك المعار للفريق السكندري بالمشاركة أمام الأبيض في مباراة دور الـ16 البطولة العربية.





وأوضح المصدر أن ثنائي الزمالك المعار يحق لهما المشاركة ضد فريقهم السابق على الرغم من وجود بند في إعارتهما لزعيم الثغر يمنع مشاركتهما أمام القلعة البيضاء.





وأشار المصدر إلى أنه تم الإطلاع على عقد إعارة الثنائي من الزمالك وتبين أن هذا البند يطبق فقط في الدوري وكأس مصر مؤكدًا أن ذلك يعتبرمخالف للوائح الاتحاد الدولي "فيفا".





جدير بالذكر فأن نادي الاتحاد سيلتقي مع الزمالك يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، بذهاب دور الـ32 للبطولة العربية أما لقاء العودة سيكون يوم 30 نوفمبر المقبل .



