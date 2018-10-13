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متحدث الأقصر يرد على أزمة مزارعي البغدادي: "اللي ليه حق هايخده"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:25 م
متحدث الأقصر يرد على أزمة مزارعي البغدادي: اللي ليه حق هايخده
اللواء حاتم زين العابدين
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هدى عبدالرازق
 
كشف اللواء حاتم زين العابدين، المتحدث باسم محافظة الأقصر، تفاصيل ملابسات أزمة مزارعي البغدادي بشأن إحداثيات المنطقة الصناعية بالأقصر.

وأوضح "زين العابدين"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي هاني عبدالرحيم ببرنامج "أحلام مواطن" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء السبت، أن شكوى مزارعي البغدادي كانت من عائلة واحدة فقط من المزارعين بشأن احداثيات المنطقة الصناعية، حيث التقى بأفراد من العائلة وأوضح لهم أن هناك قرار جمهوري باحداثيات تلك الأرض.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأحد أن يقول أن محافظة الأقصر ليس بها منطقة صناعية، مضيفا أن المنطقة الصناعية أنفق على المرحلة الأولى بها 48 مليون جنيه، مضيفا: "لو مزارعي البغدادي لهم حق هياخدوه.. بس ده حكم قضائي".

ونوه بأن قرار ازالة التعديات على الأراضي بالمحافظة كان ناتج عن حكم قضائي.

المزيد عن: مصر اللواء حاتم زين العابدين الأقصر إحداثيات 8 مليون جنيه
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