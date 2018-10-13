رمضان صبحي: جاهز للمشاركة أمام ليفربول

أكدرمضان صبحي، نجم منتخب مصر والمحترف في صفوف هدرسفيلد تاون، على جاهزيته للمشاركة مع فريقه بعد أن تعافى من الإصابة التي لحقت به في الركبة.

وقال رمضان، في تصريحات للموقع الرسمي لنادي هدرسفيلد تاون: "أنا بخير، كل شئ جيد معي، وركبتي في أفضل حال الآن".

وتابع حديثه: "اليوم، كان الأول لي في التدريبات الجماعية مع فريقي وقمت بالجري ويبدو أن كل شئ على ما يرام".

وواصل: "عانيت كثيرًا من أجل التعافي من تلك الإصابة، وبقيت مع أعضاء الجهاز الطبي في هدرسفيلد وتدربت كل يوم داخل الصالة الرياضة، لقد عدت الآن للتدرب على أرضية الملعب".

واختتم: "متحمس جدًا للعودة للمشاركة مع زملائي في الفريق في المباريات المقبلة، وقد أشارك في مباراة ليفربول، لم ألعب على أرضية ميدان هدرسفيلد بعد".

جدير بالذكر فأن هدرسفيلد سيلتقي مع ليفربول في الجولة التاسعة من البريميرليج على ملعب كيركليس، كما يحتل فريق رمضان صبحي المركز الـ18 في جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط.