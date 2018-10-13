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السنغال تسحق السودان بثلاثية في تصفيات إفريقيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:10 م
السنغال تسحق السودان بثلاثية في تصفيات إفريقيا
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فاز المنتخب السنغالي، على ضيفه المنتخب السوداني، بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعت الفريقين، في الجولة الثالثة، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

افتتح باب سيسيه، التسجيل في الدقيقة 17، ثم أضاف إدريسا جاي، الهدف الثاني، في الدقيقة 18، قبل أن يسجل مباي نيانج، الهدف الثالث، في الدقيقة 50.

رفعت السنغال، رصيدها إلى 7 نقاط، في صدارة المجموعة، بفارق الأهداف عن مدغشقر، صاحبة المركز الثاني، بينما يقبع منتخب السودان، في ذيل الترتيب، دون رصيد من النقاط.

المزيد عن: كورة كرة رياضة تصفيات الامم الافريقية السودان السنغال
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