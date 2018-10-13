رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري: خلال أسبوع سيرجع تمثال "الفلاحة المصرية" لصورته الطبيعية
السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:53 مداليا الحسين
عقب محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، على تشويه تمثال الفلاحة المصرية للنحات فتحي محمود بـ"اللاكيه الأبيض" قائلًا: "المشكلة أن من يقوم بعمليات طلاء للتماثيل يشعر وكأنه يضيف للعمل".
وأضاف "أبو سعدة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" المذاع على قناة "cbc"، مساء السبت، أن الجهاز غير مسئول عن ترميم التماثيل ولكن يقوم بالبعد الفني وآليات التنفيذ، مشيرًا إلى أنه لا يجب التعامل مع المنحوتات في الفراغ العام إلا بالرجوع إلى جهات معينة.
وتابع: "سيتم إزالة المادة البيضاء من على التمثال مثل ما حدث مع تمثال الخديوي إسماعيل"، مؤكدًا أن خلال أسبوع سيرجع التمثال لصورته الطبيعية.