الوئام- السعودية| "الحصيني" لأصحاب المزارع: اضبطوا "المساييل" واستعدوا للأمطار

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طالب عضو لجنة تسمية المناخ، عبدالعزيز الحصيني، أصحاب المزارع بضبط “المساييل” والحرث الجيد، استعدادًا للأمطار التي يتوقع أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وقال “الحصيني” عبر حسابه على “تويتر”، إن من المتوقع أن تهطل أمطار متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، وحبات برد وسيول تبدأ من نهاية الأسبوع المقبل، مستدلًّا بمؤشرات النماذج العددية للطقس.

وتوقع الحصيني أن تهطل الأمطار على أجزاء من المناطق الشمالية والغربية والوسطى والشرقية والجنوبية، متسائلًا: "هل أمانات المدن مستعدة؟".

المصدر:- صحيفة الوئام