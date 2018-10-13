ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:43 م
ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف
طباعة
علي نبوي
 
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر يحتاج للتدخل الجراحي للتعافي من إصابة الخلع في الكتف.

وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب يعاني من هذه الإصابة منذ تواجده في الناشئين، لكن من الصعب أن يتم التدخل الجراحي حاليا نظرا لضيق الوقت.

ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
المزيد عن: وفاق سطيف مؤمن زكريا كورة رياضة خالد محمود الأهلي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع رحيل جروس مدرب الزمالك بعد انتشار صورته وهو يشرب الخمر ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
1
x
20:45
0
ألمانيا
إيرلندا
0
x
20:45
0
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
6
x
15:00
0
السيشيل
نيجيريا
4
x
18:30
0
ليبيا
المغرب
1
x
20:00
0
جزر القمر
تونس
1
x
20:15
0
النيجر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 10:11:31 PM