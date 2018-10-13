ضربة قوية للأهلي قبل مواجهة وفاق سطيف
السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:43 معلي نبوي
قال خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأن مؤمن زكريا لاعب الفريق الأحمر يحتاج للتدخل الجراحي للتعافي من إصابة الخلع في الكتف.
وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب يعاني من هذه الإصابة منذ تواجده في الناشئين، لكن من الصعب أن يتم التدخل الجراحي حاليا نظرا لضيق الوقت.
ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
وأضاف طبيب الأهلي بأن اللاعب يعاني من هذه الإصابة منذ تواجده في الناشئين، لكن من الصعب أن يتم التدخل الجراحي حاليا نظرا لضيق الوقت.
ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري يوم 23 أكتوبر الجاري في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.
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