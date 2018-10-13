أغنية "نساي" لـ شيرين عبد لوهاب تحقق 2مليون مشاهدة

تخطت أغنية الفنانة شيرين عبدالوهاب، الجديدة "نساي" حاجز الـ2 مليون مشاهده في أول يوم بعد طرحها علي اليوتيوب وعبرت شيرين عن سعادتها بردود أفعال كبيرة من الجمهور وهذا النجاح الكبير الذي حققته الأغنية في أول يوم لها في الأسواق.

وكانت شيرين قد وقعت عقد شراكة فنيه جديد مع الراديو 9090 الذي ساهم في إنتاج الألبوم وإذاعته حصريًا علي الراديو 9090.