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رغم قرار منعهم.. الصحفيون أعضاء نادي الزمالك يجتمعون داخله

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:40 م
رغم قرار منعهم.. الصحفيون أعضاء نادي الزمالك يجتمعون داخله
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ميسون أبو الحسن
 


أصدر الصحفيون أعضاء نادي الزمالك، اليوم، بيانًا أكدوا فيه أن إرادة الصحفيين قرار منع دخولهم النادي، وذلك عقب تجمع عدد من الزملاء الصحفيين، استجابة للدعوة التي وجهتها رابطة الصحفيين أعضاء نادي الزمالك و الأندية الأخرى، لحضور الزملاء.


وقالوا في بيانهم، إنهم اجتمعوا داخل النادي رغمًا عن أي شخص حاول النيل من كرامة الصحفيين، واتخذوا عدد من القرارات التي تمثلت في: عقد اجتماع الثلاثاء المقبل في الرابعة عصرًا في نقابة الصحفيين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونًا، لحفظ الحق المدني للصحفيين أعضاء النادي و كرامتهم، بالإضافة إلى التواصل مع وزير الشباب والرياضة، لإطلاعه على ما تم، باعتباره رئيسًا للسلطة الأعلى للمؤسسات الرياضية في الدولة.

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