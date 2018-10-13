ندى بسيوني وحنان شوقي تشاركان في مهرجان اليوم العالمي للمشي

شاركت الفنانتان ندى بسيوني وحنان شوقي، في مهرجان اليوم العالمي للمشي، والذي انطلق اليوم السبت، في منطقة بانوراما الأهرامات، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع.





وقالت ندى بسيوني - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن مشاركتها في المهرجان جاءت لدعم السياحة، والتأكيد على تواجد مصر في قلب العالم للمشاركة في اليوم العالمي للمشي، معربة عن سعادتها بتواجدها بين المشاركين في المهرجان عند أعظم بقعة في التاريخ وهي منطقة الأهرامات .





من جانبها ، قالت حنان شوقي إن المهرجان يوجه رسالة للعالم بأن مصر هي بلد الأمن والأمان ، والدليل على ذلك تواجد هذه الأعداد الكبيرة من المشاركين من جميع الأعمار، فمنهم الأطفال والشباب وكبار السن، وعند منطقة الأهرامات.





وكان وزير الشباب والرياضة قد افتتح صباح اليوم مهرجان اليوم العالمي للمشي، والذي ينظمه الاتحاد المصري للرياضة للجميع برئاسة الدكتور عماد البناني، وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي للرياضة للجميع، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، وعدد من الشخصيات العامة، حيث شاركوا جميعا في مسيرة المشي عند سفح الأهرامات.