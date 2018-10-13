صحيفة برازيلية تنتقد أداء السليساو أمام السعودية.. وتطالب "تيتي" بسرعة الحل

حقق المنتخب البرازيلي فوزًا غير مقنع "فنيًّا" على حساب المنتخب السعودي، بهدفين دون رد بالأمس، ضمن لقاءات المنتخبين في البطولة الرباعية الودية "سوبر كلاسيكو".





وأشارت شبكة "جلوبو إسبورتي" البرازيلية، إلى أن قوة أداء المنتخب السعودي جعلت الإعلام البرازيلي يُطالب تيتي مدرب منتخب السامبا بضرورة إجراء 6 تغييرات على تشكيلة البرازيل، لضعف الأداء الفني قبل مواجهة المنتخب الأرجنتيني يوم الثلاثاء المقبل في البطولة الرباعية.





يذكر أن المنتخب البرازيلي أحرز له كل من اللاعب جابرييل خيسوس نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وزميله أليكس ساندرو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي في مباراة ألغى فيها حكم اللقاء الهولندي هدفًا للمنتخب البرازيلي في الشوط الأول بداعي التسلل.



