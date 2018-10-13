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احتجاجات العمال تؤجل افتتاح مطار إسطنبول الجديد

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:23 م
احتجاجات العمال تؤجل افتتاح مطار إسطنبول الجديد
مطار إسطنبول الجديد
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كشفت صحف تركية، اليوم السبت، أن مطار إسطنبول الجديد لن يتم افتتاحه كاملا قبل نهاية العام.

 

 وقال المدير العام للمطار إن الافتتاح سيأتي متأخرا شهرين عن الموعد المقرر، وهو 29 من أكتوبر.

 

وكان مقررا افتتاح المطار يوم 29 أكتوبر الجاري، حتى يتوافق مع ذكرى قيام الجمهورية التركية،ولكن  المدير العام للمطار الجديد “قدري سامسونلو” أكد أن الافتتاح في هذا اليوم سيكون جزئيا قائلا: “أجلنا الانتقال الكبير من مطار أتاتورك إلى 31 ديسمبر".

 

واعتقلت السلطات التركية الشهر الماضي عشرات المحتجين على ظروف العمل في المطار، وتم استئناف العمل تحت انتشار كثيف للشرطة.

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