افتتاح أول مصنع صيني لتركيب السيارات في تونس

افتتح في تونس أول مصنع صيني لتجميع وتركيب السيارات من علامة "جيلي" الصينية باستثمار يفوق 7 مليون يورو (حوالي 8 مليون دولار).

وأعلنت مجموعة "الزواري" اليوم السبت، "افتتاح أول مصنع لتجميع وتركيب السيارات في تونس، حضره السفير الصيني في تونس وانج وون بين".





وقال حافظ الزواري مدير شركة المصنع التابع لشركة الزواري في تصريح لصحفيين على هامش افتتاح المصنع إن "هذا المصنع تم بالشراكة مع الشريك الصيني، حيث سيتم تصنيع سيارة "جي سي 6" وهذا سيمكننا من التدريب والحصول على الخبرات في مجال تركيب السيارات ".





وأضاف "يبلغ حجم الاستثمار في هذه الشراكة 21 مليون دينار تونسي (ما يعادل 8 مليون دولار) وتقدر الطاقة الإنتاجية للمصنع بـ 2750 وحدة سنوياً موجهة للسوق المحلية، على أن تصل في حدود 2035 إلى حدود 20 ألف سيارة."





وذكر الزواري أن "خطة تطوير المصنع مستقبلا، تطرح في السنة الرابعة تنفيذ استثمار جديد بقيمة 33 ميلون يورو [38 مليون دولار] لإنجاز مصنع جديد يهدف لتصدير السيارات الخاصة المصنوعة في تونس إلى دول أخرى".





وبحسب الزواري فإن "المصنع الجديد سيمكن من توفير أكثر من 500 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لصالح الكوادر التونسية".