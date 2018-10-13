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مانشستر سيتي يتخذ اجرائته لخطف هدف برشلونة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 06:35 م
مانشستر سيتي يتخذ اجرائته لخطف هدف برشلونة
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عمر عبدالعزيز
 
كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب جوارديولا، أبدى رغبته في التعاقد مع هدف برشلونة خلال الموسم المقبل، الهولندي فرانكي دي يونج لاعب أياكس أمستردام الهولندي.

وأفادت التقارير الإسبانية أن المدير الرياضي لمان سيتي "تيكسكي بيرجستين"، وصل إلى مدينة أمستردام، من أجل مقابلة المدير الرياضي للفريق الهولندي، مارك أوفرمارس، للتفاوض حول عملية انتقال لاعب الوسط دي يونج.

وأبدى جوارديولا اهتمامه بشدة بالتوقيع مع اللاعب صاحب الـ21 عاماً، حيث يرى بأن إمكاناته تتناسب بشكل مثالي مع أسلوب لعب الفريق الإنجليزي.

وجاء عرض بيرجستين دفع 80 مليون يورو لأياكس، مقابل تخليه عن خدمات دي يونج، في حين سيبقى اللاعب في صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الحالي، على أن ينتقل بداية من الموسم المقبل.

وطلبت إدارة أياكس نفس المبلغ من برشلونة، مقابل التوقيع مع اللاعب أثناء تواجد المدير الرياضي السابق، روبرت فيرنانديز، ولكن الأخير رفض دفع هذا المبلغ الكبير.
المزيد عن: يورو مانشستر سيتي فرانكي دي يونج بيب جوارديولا برشلونة أياكس أمستردام الهولندي
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