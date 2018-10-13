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ترامب يشكر أردوغان للإفراج عن القس برانسون

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:10 م
ترامب يشكر أردوغان للإفراج عن القس برانسون
دونالد ترامب
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أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، عن الشكر لنظيره التركي، رجب طيب أردوغان، "لمساعدته" في إطلاق سراح القس أندرو برانسون بعد فترة اعتقال طويلة.

 

وكتب ترامب على "تويتر" أن القس "سيكون معي في المكتب البيضاوي" في البيت الأبيض الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي "18:30 بتوقيت جرينتش" بعد ظهر اليوم السبت، مضيفاً: "سيكون أمراً رائعاً رؤيته ومقابلته".

 

وأكد ترامب أن قرار القضاء التركي الإفراج عن القس برانسون "سيؤدي إلى قيام علاقات جيدة وحتى ممتازة بين الولايات المتحدة وتركيا".

 

وفي حين أكد "عدم وجود اتفاق مع تركيا من أجل إطلاق سراح القس وعودته" إلى واشنطن بعد أزمة دبلوماسية خطيرة، أعرب الرئيس عن "تقديره الكبير"، بعد أن كان "شكر" نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

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