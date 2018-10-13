الصحف العالمية تشيد بأداء السعودية أمام البرازيل

سلطت الصحف العالمية الضوء على المباراة التي جمعت بين منتخبي السعودية والبرازيل، وانتهت بخسارة "الأخضر" بهدفين دون رد، ضمن مواجهات بطولة "سوبر كلاسيكو" على ملعب "جامعة الملك سعود" بالرياض.





وذكرت قناة "فرانس 24" عبر موقعها الرسمي إن المنتخب البرازيلي بذل مجهودا كبيرا من أجل فك شفرات دفاع "الأخضر"، مشيرة إلى أن منتخبنا الوطني قدم أداء مميزا نال به استحسان الجماهير التي ملئت المدرجات.





وقالت صحيفة "صن" البريطانية أن "المنتخب السعودي قدم مباراة قوية ومستويات متميزة على الصعيدين الفردي والجماعي، وكان ندا في معظم فترات المباراة، و كان يسير بشكل جيد قبل تأثره بحالة الطرد لحارس المرمى محمد العويس بعد الرجوع لتقنية الفيديو، ليسجل الضيوف الهدف الثاني عن طريق أليكس ساندرو".





وأشار موقع "جول" في نسخته الإنجليزية إلى تصريحات "تيتي" المدير الفني لمنتخب البرازيل، الذي أبدى سعادة كبيرة بالاستقبال الرائع الذي حظيت به بعثة "السامبا" منذ اللحظة الأولى لوصولها إلى الرياض، كما اعترف مدرب البرازيل في تصريحاته بعدم رضاه عن المستوى الذي قدمه لاعبوه رغم تحقيق الفوز، مشيدا بالمردود الذي بدا عليه أصحاب الأرض، مطالبا لاعبيه ببذل مجهود مضاعف في الفترة المقبلة.





وافادت صحيفة "آس" الإسبانية، أن المنتخب البرازيلي انتظر حتى تعرض أحد لاعبي "الأخضر" للطرد، من أجل حسم المباراة بهدف ثان في الثواني الأخيرة برأسية ساندرو، كما أشادت الصحيفة بالحماس الواضح الذي بدا على لاعبي المنتخب السعودي، بقولها "أصحاب الأرض واجهوا أبطال العالم 5 مرات بكل قوة وشنوا هجمات مرتدة مميزة ولكن لم يكتب لها النجاح".





واعتبرت صحيفة "ole" الأرجنتينية، أن المباراة كانت خير إعداد للاعبي المنتخب البرازيلي لمواجهة منتخبها الوطني، في كلاسيكو مرتقب مساء الثلاثاء المقبل بمدينة جدة، وأوضحت الصحيفة أن الجهاز الفني للبرازيل بقيادة تيتي ربما تعمد عدم المجازفة في المباراة والكشف عن كل أوراقه لإرباك حساب الأرجنتين.





وأشادت الصحيفة الأرجنتينية كثيرا بخوان أنطونيو بيتزي مدرب "الأخضر" والطريقة الجماعية المميزة التي بدا عليها اللاعبون معه أمام منتخب بحجم البرازيل "ولكن أصحاب الأرض افتقدوا لبعض التفاصيل الصغيرة التي حالت دون تسجيل الأهداف".





وفي السياق ذاته انتقدت صحيفة "gazetaesportiva" البرازيلية، المردود الذي قدمه لاعبو منتخب بلادها خاصة في الشوط الأول، بالإشارة إلى "وجود صعوبة في اختراق دفاعات أصحاب الضيافة".



