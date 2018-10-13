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أوغندا تفوز على ليسوتو بثلاثية وتتصدر مجموعتها في تصفيات إفريقيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:09 م
أوغندا تفوز على ليسوتو بثلاثية وتتصدر مجموعتها في تصفيات إفريقيا
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الفجر الرياضي
 


نجح المنتخب الأوغندي في تحقيق الفوز على ضيفه منتخب ليسوتو، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب مانديلا الوطني، بالعاصمة كمبالا، في إطار الجولة الثالثة من المجموعة الثانية عشرة، لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019.

 

سجل إيمانويل إيكوي الهدف الأول في الدقيقة 11، ثم أضاف فاروق ميا، الهدف الثاني، في الدقيقة 37، قبل أن يعود إيكوي، ليسجل الهدف الثالث، في الدقيقة 64.

 

وبتلك النتيجة، ارتقي منتخب أوغندا، لصدارة مجموعته، بعد أن رفع رصيده إلي 7 نقاط. بينما تجمد رصيد ليسوتو، عند نقطتين في المركز الثالث.

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