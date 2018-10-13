مدرب حراس ناشئي المصري يعرب عن سعادته لضم "العايدي" للمنتخب





وأكد الناغي أن قطاع الناشئين بالمصري يضم العديد من الحراس الموهوبين الذين يستحقون نيل شرف تمثيل المنتخبات الوطنية بفئاتها المختلفة ، مشيراً أن السياسة الحالية لقطاع الناشئين بالمصري تسعى لإعداد عدد كبير من الحراس الموهوبين القادرين على تمثيل الفريق الأول للكرة بالمصري ومن ثم المنتخبات الوطنية بفئاتها السنية المختلفة.

أعرب السيد الناغي المشرف على تدريب حراس المرمى بقطاع الناشئين بالنادي المصري عن سعادته هو وكافة مسئولي قطاع الناشئين بالنادي المصري وعلى رأسهم الدكتور ميمي عبد الرازق المدير الفني للقطاع بقرار ضم إيهاب العايدي لصفوف المنتخب.