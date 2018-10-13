وزير خارجية البحرين: السعودية "عمود" استقرار المنطقة

قال وزير الخارجية البحريني، الشيخ خالد بن أحمد، إن السعودية هي عمود الاستقرار في المنطقة.

وأكد في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، أن المملكة العربية السعودية هي مهد الإسلام وقلب الإسلام، وهي "ذات العمودين"، عمود استقرار المنطقة وعمود التحالف الكبير مع الولايات المتحدة الأمريكية.

ودعا وزير الخارجية البحريني، الله أن يحفظ المملكة وينصرها على من عاداها.