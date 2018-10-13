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اعتقال 6 أشخاص بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية بالمغرب

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:17 م
اعتقال 6 أشخاص بتهمة تنظيم هجرة غير شرعية بالمغرب
الأمن المغربي - أرشيفية
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وكالات
 

ألقت قوات الشرطة المغربية، القبض على ستة أشخاص كانوا يشكلون شبكة متخصصة في تنظيم الهجرة غير الشرعية إلى إسبانيا، في مدينة الناظور الشمالية الشرقية، وفقاً لما ذكرته الإدارة العامة للأمن الوطني، اليوم السبت.

 

وأفاد المصدر في بيان بأن المعتقلين هم خمسة مغربيين وسنغالي.

 

وأجرى العملية قوات من الكتيبة الوطنية للشرطة القضائية، وشرطة الناظور، بعد تلقي معلومات من هيئة الاستخبارات الداخلية في البلاد، الإدارة العامة لمراقبة الأراضي.

 

وكان المعتقلون يجلبون أشخاصاً للهجرة غير الشرعية يحملونهم على متن قوارب إلى خارج المياه الإقليمية ليتركوهم في زوارق.

 

وتابع المصدر أن المعتقلين كانوا يبلغون السلطات الإسبانية فيما بعد بوجود مهاجرين متعثرين لينقذوهم، مضيفاً أنه جاري التحفظ عليهم انتظاراً لاستكمال التحقيقات التي فتحتها النيابة العامة لتحديد إذا كانت هناك فروع محتملة للشبكة.

 

وأسفرت التحقيقات عن ضبط 19 شخصاً كانوا يتهيئون للهجرة غير الشرعية، بينهم سبع نساء، وجميعهم أفارقة.

 

وفي هذه العملية، صادرت السلطات خمسة قوارب مطاطية، وسترات إنقاذ، و104 جوازات سفر لأشخاص بمختلف الجنسيات، وأجهزة إلكترونية، وثلاث سيارات، وإيصالات بتحويل أموال وأموال أخرى غير محددة من الدراهم والعملات.

المزيد عن: تنظيم هجرة غير شرعية المغرب الأمن المغربي اعتقال 6 أشخاص
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