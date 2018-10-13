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مكونات سلطة الجرجير الإيطالية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:08 م
مكونات سلطة الجرجير الإيطالية
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المقادير
- الجرجير : 4 اكواب (مفروم خشن أو بيبي) 
- كزبرة خضراء : ربع كوب (مفرومة) 
- عصير الليمون : ملعقة صغيرة 
- زيت الزيتون : ملعقة صغيرة 
- خل البلسمك : ملعقة صغيرة 
- شطة مجروشة : ملعقة صغيرة 
- جبن البارميزان : ربع كوب (مقطع شرائح رفيعة جداً) 

طريقة التحضير
1. اخلطي الجرجير مع الكزبرة في وعاء.

2. اخلطي عصير الليمون والخل البلسمي والشطة جيداً ووزعي المزيج فوق السلطة.

3. أضيفي شرائح الجبن وقلبي وقدميها فوراً.
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