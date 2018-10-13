ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

10 أيام وينتهي تصوير فيلم "دماغ شيطان"

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:41 م
10 أيام وينتهي تصوير فيلم دماغ شيطان
باسم سمرة
طباعة
الفجر الفني
 
تواصل أسرة فيلم "دماغ شيطان" تصوير أحداث العمل داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير لما يقرب من 5 أيام، تنتقل بعدها أسرة العمل لتصوير المشاهد الخارجية.

وقال باسم سمرة في تصريحات صحفية، إن أسرة العمل يتبقى لها 10 أيام على الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة حددت موعد عرضه خلال موسم الربيع المُقبل.

ويحكي "دماغ شيطان" عن جريمة تقع في حي شعبي، ويتهم فيها باسم سمرة، وتساعده حبيبته التي تلعب دورها الفنانة رانيا يوسف في إثبات براءته، وتتوالى أحداث العمل إلى أن يهرب باسم من السجن ليجد أن حبيبته هي من دبرت له كل شيء.

"دماغ شيطان" يشارك في بطولته بجانب باسم سمرة ورانيا يوسف كل من سلوى خطاب، عمرو عابد، ناهد خيري، وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل توافق على قرار منع ظهور مرتضى منصور إعلاميًا؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
3
x
02:30
0
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 3:30:37 PM