10 أيام وينتهي تصوير فيلم "دماغ شيطان"

تواصل أسرة فيلم "دماغ شيطان" تصوير أحداث العمل داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ومن المفترض أن يستمر التصوير لما يقرب من 5 أيام، تنتقل بعدها أسرة العمل لتصوير المشاهد الخارجية.





وقال باسم سمرة في تصريحات صحفية، إن أسرة العمل يتبقى لها 10 أيام على الانتهاء من تصوير جميع المشاهد، مشيرًا إلى أن الشركة المنتجة حددت موعد عرضه خلال موسم الربيع المُقبل.





ويحكي "دماغ شيطان" عن جريمة تقع في حي شعبي، ويتهم فيها باسم سمرة، وتساعده حبيبته التي تلعب دورها الفنانة رانيا يوسف في إثبات براءته، وتتوالى أحداث العمل إلى أن يهرب باسم من السجن ليجد أن حبيبته هي من دبرت له كل شيء.





"دماغ شيطان" يشارك في بطولته بجانب باسم سمرة ورانيا يوسف كل من سلوى خطاب، عمرو عابد، ناهد خيري، وتأليف عمرو الدالي وإنتاج أيمن عبدالباسط وأحمد عبدالباسط وإخراج كريم إسماعيل.