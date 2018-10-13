ميليشيا الحوثي تقيم عروضًا عسكرية في صنعاء بهدف إرهاب اليمنيين

قال شهود عيان في أمانة العاصمة لموقع "نيوزيمن" الإخباري، اليوم السبت، أن الميليشيات الحوثية قطعت عدداَ من الشوارع لإقامة عرض عسكري.

وبحسب المصادر، قطعت ميليشيات الحوثي شوارع الستين والدائري المؤدي إلى جامعة صنعاء، ما يكشف أن الميليشيات باتت ضعيفة وتعيش ذعراً شديداً تخوفاً من انتفاضة اليمنيين عليها.

وعزا مراقبون إقامة الميليشيات للعروض العسكرية، بهدف إرهاب الناس والحكم بالقوة المادية المباشرة وأنها مازالت قوية من خلال الاستعراضات المسلحة، وأشارت المصادر إلى أن الحكم في الرعب الذي كانت تمارسه الميليشيات انتهى، وخاصة بعد خروج تظاهرات حاشدة الأسبوع الماضي.

وكانت ميليشيات الحوثي اعتدت على تظاهرات الأسبوع الماضي، وزجت العشرات من الطالبات وأهاليهن في السجون.