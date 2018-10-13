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مصرع 7 أشخاص وفقدان 2 آخرين عقب اجتياح عاصفة لجبل فى نيبال

السبت 13/أكتوبر/2018 - 02:48 م
مصرع 7 أشخاص وفقدان 2 آخرين عقب اجتياح عاصفة لجبل فى نيبال
تسلق الجبال - أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت الشرطة النيبالية مصرع 7 أشخاص، من بينهم متسلقين كوريين جنوبيين، وفقدان شخصين اثنين آخرين في جبل جورجا هيمال، وذلك بعد اجتياح عاصفة قوية لمخيمهم عند قاعدة الجبل.

 

 ونقلت شبكة إيه بي سى نيوز الإخبارية الأمريكية، عن المسئول بالشرطة النيبالية بير بودامجار، قوله اليوم السبت، إن العاصفة دمرت مساء أمس المخيم الذى كان يتواجد به 5 متسلقين من كوريا الجنوبية و4 مرشدين نيباليين، وتم إرسال مروحتى إنقاذ فى وقت مبكر اليوم لكنهما لم يتمكنا من الهبوط بسبب أحوال الطقس السيئة على الجبل.

 

وأضاف المسئول أن بعض القرويين الذين استطاعوا الوصول إلى مخيمهم بعد ظهر اليوم عثروا على جثث أربعة متسلقين كوريين جنوبيين ومرشدين اثنين نيباليين وشخص آخر لم يتم التعرف على هويته بعد، فيما لا يزال البحث جاريا عن شخصين آخرين.

 

المزيد عن: نيبال مصرع اشخاص فقدان 2 اخرين عقب اجتياح عاصفة جبل
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