بهذه الطريقة.. واتسآب يحارب الأخبار المزيفة في الهند

تبذل "واتس آب" قصارى جهدها لمحاربة الأخبار المزيفة التي تنتشر عبر شبكتها في الهند، وفقا لما نشره موقع TOI الهندي.





فقد قرر WhatsApp الانتقال إلى الشوارع باستخدام وسائل أثبتت نجاحها على مر العصور: وهي المسرح والموسيقى، باستخدام شاحنة تحمل علامة WhatsApp، تقدم أداء مسرحيا هزليا وأغاني حول الأخبار الكاذبة، والذي يوضح العواقب الوخيمة التي يمكن أن يسببها الوقوع في الكذب عبر الإنترنت ونشرها عبر هاتف المستخدم.



