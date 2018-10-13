بعد استبعاده من لقاء سوازيلاند..ماذا يقدم منتخب مصر بدون محمد صلاح؟

قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني استبعاد محمد صلاح جناح المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي من معسكر المنتخب الحالي وعودته لناديه الإنجليزي، وذلك بعد إصابته في مباراة سوازيلاند أمس ضمن الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019 والتي انتهت بفوز الفراعنة 4-1.





ويغيب محمد صلاح عن مباراة الإياب أمام منتخب سوازيلاند والمقرر لها 16 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2019.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير نتائج منتخب مصر في غياب "محمد صلاح" قبل مواجهة سوازيلاند المقبلة:-





- محمد صلاح منذ بداية مسيرته الدولية مع منتخب مصر تغيب عن 25 مباراة للفراعنة (22 مباراة لم ينضم للقائمة – 3 مباريات تواجد على مقاعد البدلاء).





- فاز منتخب مصر في 9 مباريات بدون (محمد صلاح)، وخسر في 9 مباريات ايضًا، بينما حسم التعادل نتيجة 7 مباريات للفراعنة في غياب نجم ليفربول الانجليزي.





- سجل منتخب مصر 31 هدفًا في مبارياته بدون "صلاح"، واستقبلت شباكه 29 هدف.





- وجاءت مواجهات مصر بدون (محمد صلاح) كالتالي:-





- 14 نوفمبر 2011 .. مصر 0 – 2 البرازيل





- 12 أبريل 2012 .. مصر 3 – 2 نيجيريا





- 15 أبريل 2012 .. مصر 3 – 0 موريتانيا





- 17 أبريل 2012 .. مصر 0 – 0 العراق





- 15 أغسطس 2012 .. مصر 1 – 1 عمان





- 28 ديسمبر 2012 .. مصر 2 – 0 قطر





- 10 يناير 2013 .. مصر 0 – 3 غانا





- 14 يناير 2013 .. مصر 2 – 4 كوت ديفوار





- 7 مارس 2013 .. مصر 1 – 3 قطر





- 5 يونيو 2013 .. مصر 1 – 1 بتسوانا





- 30 أغسطس 2014 .. مصر 1 – 0 كينيا





- 8 يونيو 2014 .. مصر 2 – 1 مالاوي





- 14 نوفمبر 2015 .. مصر 0 – 1 تشاد





- 17 نوفمبر 2015 .. مصر 4 – 0 تشاد





- 27 يناير 2016 .. مصر 0 – 1 الاردن





- 29 يناير 2016 .. مصر 2 – 0 ليبيا





- 27 فبراير 2016 .. مصر 2 – 0 بوركينا فاسو





- 30 اغسطس 2016 .. مصر 1 - 1 غينيا





- 28 مارس 2017 .. مصر 3 – 0 توجو





- 12 نوفمبر 2017 .. مصر 1 – 1 غانا





- 27 مارس 2018 .. مصر 0 – 1 اليونان





- 25 مايو 2018 .. مصر 1 – 1 الكويت





- 1 يونيو 2018 .. مصر 0 – 0 كولومبيا





- 6 يونيو 2018 .. مصر 0 – 3 بلجيكا





- 15 يونيو 2018 .. مصر 0 – 1 أوروجواي



