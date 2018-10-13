حريق هائل يلتهم مصنع زيوت بجمصة

شب منذ قليل حريق في مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بجمصة، وانتقلت علي الفور ثلاث سيارات للإطفاء وسيارتي إسعاف لموقع الحريق وبدأت عملية الإطفاء فور وصولها للسيطرة على الحريق.



وتسبب الحريق في وقوع خسائر مادية كبيرة دون وقوع اي إصابات، وتشهد المنطقة الصناعية تواجد مكثف من المسئولين بمدينة جمصة والمنطقة الصناعية وأجهزة المحافظة المعنية.



وطالب محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بزيادة اعداد سيارت الإسعاف تحسبا لوقوع اي إصابات بين العاملين بالمصنع.