ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حريق هائل يلتهم مصنع زيوت بجمصة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 01:32 م
حريق هائل يلتهم مصنع زيوت بجمصة
صورة أرشيفية
طباعة
سالى رضوان
 
شب منذ قليل حريق في مصنع للزيوت بالمنطقة الصناعية بجمصة، وانتقلت علي الفور ثلاث سيارات للإطفاء وسيارتي إسعاف لموقع الحريق وبدأت عملية الإطفاء فور وصولها للسيطرة على الحريق. 

وتسبب الحريق في وقوع خسائر مادية كبيرة دون وقوع اي إصابات، وتشهد المنطقة الصناعية تواجد مكثف من المسئولين بمدينة جمصة والمنطقة الصناعية وأجهزة المحافظة المعنية.

وطالب محافظ الدقهلية الدكتور كمال جاد شاروبيم من الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بزيادة اعداد سيارت الإسعاف تحسبا لوقوع اي إصابات بين العاملين بالمصنع.
المزيد عن: مصر حريق جمصة اخبار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 2:10:19 PM