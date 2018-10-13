'الصحفيين العرب' يطالب بكشف غموض اختفاء جمال خاشقجي

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقيين، متابعته باهتمام بالغ التطورات المتعلقة باختفاء الصحفي جمال خاشقجي، بالنظر إلى الشبهات التي ارتبطت بهذه القضية، التي تحظى باهتمام الرأي العام في المنطقة العربية وفي العالم.





وقال الاتحاد في بيان له، إنه ناهض جميع أشكال التضييق ضد الصحفيين، وناضل بقوة ضد الانتهاكات الخطيرة التي استهدفت الصحفيين العرب، الذي يقبع العديد منهم في المعتقلات ومراكز الاختفاء القسري، ويتعرض كثير منهم إلى مظاهر التعذيب والتضييق، ودافع باستماتة عن حرية الصحافة وحرية التعبير، مؤكدًا أنه يعتبر اختفاء زميل صحفي في ظروف غامضة أمرًا يدعو إلى القلق العميق.





وفيما يخص ما تم تناوله من أخبار متضاربة حول مصير الصحفي المختفي، أدان الاتحاد أي استهداف قد يكون تعرض له من أي طرف، مُعبّرًا عن اندعاشه من هذل الاختفاء.





وأضاف البيان أن الاتحاد في انتظار الكشف عن المُعطيات الكاملة المتعلقة بمصير خاشقجي، الذي عرفه الاتحاد العام صحفيًا مرموقًا، وكاتبًا بارزًا.





واستنكر الاتحاد في بيانه، جميع محاولات التعتيم والتكتم على مصيره، مطالبًا جميع الأطراف المعنية بهذه القضية، بالكشف الفوري عن جميع المُعطيات الكفيلة باستجلاء الحقيقة، لا شيء غيرها، وإجراء تحقيق نزيه و مستقل في هذا الشأن.





وتابع البيان: "الاتحاد العام للصحفيين العرب يعبر بهذه المناسبة عن حرصه الشديد على متابعة التطورات المتعلقة بهذه القضية، ويؤكد مخاوفه الشديدة مما قد يكون تعرض له جمال خاشقجي، نظرًا أن ذلك يمثل جريمة تستوجب عقاب الجهة التي قد تكون اقترفت هذا الفعل.



