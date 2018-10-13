وزير الإعلام اليمني: الحوثي يلقن التلاميذ أفكاراً إيرانية ضالة





حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني ، من خطر تلاعب ميليشيات الحوثي بالمناهج الدراسية في المناطق التي تقع تحت سيطرتها، مشيراً إلى أن ذلك قد يخرج جيلاً من المؤدلجين المتطرفين.





وقال الإرياني في تغريدة على “تويتر”، إن ما تلقنه ‎الميليشيات الحوثية لأطفال اليمن من أفكار إيرانية ضالة ومنحرفة ودخيلة على ثقافة وهوية المجتمع اليمني يعد أخطر الوسائل التي تزرعها الميليشيات لتدمير النسيج الاجتماعي.





ولفت الإرياني، إلى أن استمرار سيطرة ‎الميليشيات على صنعاء وعدد من المحافظات، وفرض أفكارها المستوردة من طهران وتلاعبها بالمناهج، سيفرز جيلاً من المؤدلجين بالأفكار الخمينية المنحرفة.



