جروس يطلب مباراة ودية استعدادا للبطولة العربية

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية.

طلب السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك خوض مباراة ودية خلال الأسبوع المقبل، استعدادا لمباراة الاتحاد السكندري بالبطولة العربية.

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام عقب الفوز على مركز شباب منية سمنود بهدف نظيف، بدور ال32 من بطولة كأس مصر .

وكان الجهاز الفني للفريق قد منح اللاعبين راحة لمدة 5 أيام عقب الفوز على مركز شباب منية سمنود بهدف نظيف، بدور ال32 من بطولة كأس مصر .

ويواجه فريق الزمالك نظيره الاتحاد السكندري يوم 27 أكتوبر الجاري على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ضمن مباريات الذهاب لدور الستة عشر من البطولة العربية للأندية.