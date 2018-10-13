أمريكا تحذر الهند من شراء منظومة الصواريخ الروسية والنفط الإيرانى

حذّرت متحدثة وزارة الخارجية الأمريكية "هيذر نويرت"، من أنّ واشنطن تولى اهتماماً شديداً بقرار الهند مواصلة شراء النفط من إيران، وشراء أنظمة صواريخ روسية من طراز اس-400.





وأضافت نويرت "بالتأكيد عندما نسمع عن أشياء مثل شراء النفط الإيراني أو أنظمة اس-400، فإنّ ذلك ليس مفيداً".

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت، أشارت نويرت إلى أنها اطلعت على تقارير عن مواصلة الهند شراء النفط من إيران، وقالت إنه تم مناقشة ذلك خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو للهند الشهر الماضي.

وقالت "لقد تطرقّ الرئيس ترامب لذلك الأمر، وأكدّ أنّه سيولى اهتماماً شديداً بذلك".