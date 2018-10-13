نشرة أخبار الظهيرة.. العثور على مجمع مقابر آثري وبداخله كنيسة في أبوصير.. وروسيا تبدأ حملة صيد القنابل الأمريكية

نشر موقع "الفجر" العديد من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية، من بينها، مصرع 9 أشخاص فى عاصفة بالهيمالايا، الإمارات تكثف جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات اليمنية.

مرصد الإفتاء: دفاع الإخوان عن "عشماوي" يؤكد ضلوعها في العمليات الإرهابية

أكد مرصد الفتاوي التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن جماعة الإخوان الإرهابية تمارس حملة إعلامية مسعورة لتضليل الرأي العام وتشتيته عبر أدواتها الإعلامية لنشر الأغاليط والأكاذيب بعد نجاح قوات الجيش الليبي في إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي المطلوب الأول لدى قوات الأمن المصرية.

العثور على مجمع مقابر آثري وبداخله كنيسة في أبوصير

عثرت البعثة المصرية التشيكية والتي يرأس الطرف التشيكي فيها البروفيسور ميروسلاف بارتا، على مقبرة مصرية قديمة وبقايا كنيسة في منطقة أبو صير، حيث تجري الحفريات فيها تحت إشراف وزارة الآثار.

مصرع 9 أشخاص فى عاصفة بالهيمالايا

تأكّد مقتل 9 أشخاص فى رحلة تسلق كورية الجنوبية اليوم السبت بعد عاصفة ثلجية عنيفة دمرت مخيمهم على جبل جرجا النيبالى، حيث تقع أحد اخطر حوادث تسلق الجبال التى ضربت الدولة الواقعة فى الهيمالايا فى الأعوام الأخيرة.

الإمارات تكثف جهودها لإعادة التيار الكهربائي إلى عدد من المحافظات اليمنية

عملت الإمارات منذ انطلاق «عاصفة الحزم» في العام 2015 وحتى اللحظة على تقديم مساعدات عاجلة لقطاع الكهرباء وإنعاش هذه الخدمة المتضررة جراء الحرب وتقليل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي شهدتها المحافظات المحررة بوجه خاص، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من قبل الإمارات لقطاع توليد الطاقة الكهربائية منذ اندلاع الأزمة أكثر من مليار و170 مليون درهم، وفقا لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

مصرع 11 شخصا بسبب الفيضانات في أندونيسيا

تسبّبت الفيضانات فى مقتل 11 طفلاً على الأقل في مدرسة إسلامية في إقليم سومطرة الإندونيسي، بينما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن طالب مفقود.

روسيا تبدأ حملة صيد القنابل الأمريكية

بدأ مهندسون عسكريون روس العمل في جمهورية لاوس الشعبية الديمقراطية، وقالت وزارة الدفاع الروسية إن المهندسين العسكريين الروس وصلوا إلى لاوس في مهمة تطهير أراضيها من القنابل الأمريكية.

كثافات مرورية متوسطة في معظم محاور القاهرة

ظهرت كثافات متوسطة للسيارات، صباح السبت، في معظم محاور القاهرة، وبدأت الكثافات المرورية بمحور الثورة في اتجاه طريق السويس بسبب زيادة الأحمال مع تباطؤ حركة السيارات بمحور المشير طنطاوى للقادم من التجمع لمدينة نصر وانتقل رجال المرور إلى المكان لتصفية الكثافات كما ظهرت كثافات محور الكورنيش أمام القادم من الأقاليم إلى شبرا وبشارع رمسيس للمتجه من غمرة لوسط المدينة.