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"إستادات" تعد بطفرة في أرضية إستاد السلام

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:55 ص
إستادات تعد بطفرة في أرضية إستاد السلام
ستاد السلام
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الفجر الرياضي
 
قال محمد كامل رئيس شركة "إستادات" صاحبة حقوق إستاد السلام، إنه يعد بتطوير أرضية الملعب خلال الفترة المقبلة بعد الضغط الكبير الواقع عليها من كثرة المباريات، لتظهر بصورة جيدة تليق بالأحداث الكروية التي يستضيفها الملعب وكان آخرها مباراة مصر وإيسواتيني في إطار التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠١٩ بالكاميرون.

أوضح كامل أنه شركته وقعت العقود مع مسئولي هيئة الإنتاج الحربي قبل فترة قصيرة وأنهم يعملون بكل جهد على تطوير كل تجهيزات الملعب ليظهر بصورة رائعة نظرا لما يتمتع به الاستاد من خصائص تضمن له التميز وسرعة الاستجابة للتطوير.

أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطويرا وتحسينا شاملا لأرضية الإستاد في ظل فكر شركة "إستادات" الذي يتضمن تطوير منظومة الملاعب وتوفير كل شيء وأن تكون الإستادات في مصر على أفضل ما يكون، خاصة بعد نجاح شركة بريزنتيشن سبورتس في جعل منتج الدوري المصري أكثر قوة وتسعى لأن يكون الأفضل دائما.

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