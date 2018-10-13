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عاجل.. استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:52 ص
عاجل.. استبعاد محمد صلاح من معسكر منتخب مصر
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الفجر الرياضي
 
قرر الجهاز الفني للمنتخب المصري الأول لكرة القدم بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني استبعاد محمد صلاح جناح المنتخب ونجم ليفربول الإنجليزي من معسكر المنتخب الحالي وعودته لناديه الإنجليزي .

وتعرض صلاح للإصابة في مباراة سوازيلاند أمس بالجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 2019 وخرج من المباراة .

وفضل الجهاز الفني عدم إجهاد اللاعب في رحلة مباراة سوازيلاند المقبلة بالجولة الرابعة والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

على جانب آخر قرر أجيري اصطحاب كل من محمد النني وعمرو طارق في رحلة الفريق إلى إي سواتيني، حيث تبقى احتمالات مشاركتهما في المباراة الثانية قائمة.

حيث عانى النني من إجهاد في العضلة الأمامية، بينما عانى عمرو طارق من إجهاد في عضلة "السمانة"، وجاري علاجهما.
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