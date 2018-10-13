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فحص طبي لسعد سمير وصلاح محسن اليوم

السبت 13/أكتوبر/2018 - 11:50 ص
فحص طبي لسعد سمير وصلاح محسن اليوم
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علي نبوي
 
يخضع سعد سمير وصلاح محسن ثنائي النادي الأهلي، لفحص طبي اليوم قبل انطلاق المران الجماعي الذي يقام على ملعب التتش؛ استعدادا لمباراة وفاق سطيف التي تقام في الجزائر يوم 23 الشهر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وبناء على نتيجة الفحص الطبي، يتحدد مشاركة سعد في مران اليوم، بعد الاطمئنان على حالته، بينما يحدد الفحص موعد عودة صلاح محسن للتدريبات الجماعية.

وخضع مدافع الأهلي لتدريبات تأهيلية قوية تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل، وبات اللاعب جاهزا بصورة كبيرة  للمشاركة في المران الجماعي، وفقا لنتيجة الفحص الطبي الذي يخضع له اليوم.

وكان «سعد» قد اشتكى من إصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الرسمية والتدريبات الجماعية، بينما اشتكى صلاح محسن من إصابة بشد في العضلة الأمامية.

ويستأنف الأهلي مرانه في الخامسة مساء عل ملعب التتش؛ استعداداً لمباراة وفاق سطيف التي تقام في الجزائر يوم 23 أكتوبر الجاري، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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