شروط يجب معرفتها عند شراء الشعر المستعار "الاكستنشن"

تنزعج النساء من فقدان الشعر أو ضعفه مره تلو الأخرى، فتلجأ لاستعمال الباروكة أي الشعر المستعار "الإكستنشن" لذا عند اللجوء لهذه الحيلة ما عليكِ سوا اتباع الشروط التالية:-





يجب تكون من اختيارك أنت وعلى ذوقك تصفّحي مواقع شبكة الإنترنت، للعثور على ما يناسبك بالنوع اللون والطول.





تذكّري دائماً أنّ الباروكة الجيّدة لا يمكن تمييزها عن الشعر الحقيقي. لكنّك سترين الكثير من الشعر المستعار الجيّد النوعيّة، إنّما غير المناسب، إمّا بالاختيارالخطأ أو بطريقة وضعه غير الموفّقة، و هناك أسلوب خاصّ لوضعها بثقة وأناقة، من دون أن يشكَّك فيها على أنّها شعر مستعار، فتجاهلي حقيقة أنّك تضعين باروكة وحاولي التعامل معها تماماً كشعرك: نسّقي معها الأكسسوارات، أو اربطيها على شكل ذيل حصان، أو اعتمدي القبّعات والأوشحة.





حاولي ألّا تركّزي على فقدانك لشعرك باعتباره عقبة أمامك، إنّما اعتبريه فرصة لتغيير إطلالتك. فكّري في تجربة أنماط وألوان مختلفة بدلاً من محاولة تقليد نمط شعرك السابق.





لا تقومي بشراء أيّ شيء، بخاصّة الباروكة، من دون أن تريها بأمّ العين، ما يعني ألّا تشتري عبر كتالوج أو من خلال الإنترنت. فالباروكة أكسسوار شخصيّ محض، يحتاج اختياره إلى الوقت للتجربة وتقييم البدائل. كما من الممكن أن تكون للباروكة نقاط ضعف كامنة فيها، مثل خطّ منبت الشعر ومنطقة فرق الشعر.





نصائح سريعة:

• تجنّبي تسريحات الشعرالمصفّفة إلى الوراء من الجبهة. فـ الغرّة ستخفّف من طلّة خطّ منبت الشعر الأمامي.

• تصفيفات الشعر مع فرق واضح غير مناسبة، كذلك تلك المتموّجة. من الأفضل ألّا يكون تقسيم الشعر من خطّ منبت الشعر الأمامي.