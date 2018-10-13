مؤمن زكريا يشترط "الكاش" لتجديد تعاقده مع الأهلي

اشترط مؤمن زكريا لاعب الأهلي، الحصول على مستحقاته المتأخرة والبالغة 5 ملايين جنيه، قبل تجديد تعاقده مع المارد الأحمر الذي ينتهي الموسم الجاري.





وقدمت لجنة الكرة بالأهلي عرضا مغريا لمؤمن زكريا لتجديد تعاقده لمدة موسمين مقابل الحصول على 7 ملايين في الموسم الأول على أن يرتفع العقد إلى 8 ملايين في الموسم الثاني، على أن يتم جدولة مستحقاته المتأخرة.





ومن المنتظر أن تشهد الأيام القادمة انفراجة في ملف تجديد تعاقد اللاعب مع النادي الأهلي.





ويستعد الأهلي لمواجهة وفاق سطيف الجزائري في إياب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.



