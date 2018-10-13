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ضبط 286 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالشرقية

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:16 ص
ضبط 286 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك بالشرقية
لحوم - أرشيفية
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إسلام علي وسمر السيد
 
شنت مديرية الطب البيطري بالشرقية، بإشراف الدكتور أشرف توفيق، وكيل وزارة الصحة للطب البيطري بالشرقية، بالتنسيق مع إدارة المجازر، برئاسة الدكتور أشرف حجازي، حملة تفتيشية على محلات الجزارة والمطاعم وثلاجات حفظ اللحوم والمواد الغذائية بمركز ومدينة الحسينية.

الحملة أسفرت عن تحرير 3 محاضر مخالفة، وذلك بعد المرور على 13 محل جزارة وثلاجة لحفظ اللحوم ومطعم ومصنع مواد غذائية، فيما تم ضبط 286 كيو جرام لحوم مفرومة وكبدة وأسماك مملحة، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحررت عن ذلك المحضر اللازمة، وتم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف الرقابة التموينية.
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