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ميشيل تامر يقر بوجود انقسام في البرازيل

السبت 13/أكتوبر/2018 - 10:00 ص
ميشيل تامر يقر بوجود انقسام في البرازيل
ميشيل تامر
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وكالات
 

قال الرئيس البرازيلي ميشيل تامر، إن بلاده تشهد حالة من الانقسام بسبب الانتخابات، لكنه أبدى ثقته في أن هذا الاستقطاب سيزول مع انتهاء الاقتراع.

 

وفي مؤتمر صحفي عقب مشاركته في احتفال ديني بريو دي جانيرو أمس الجمعة، أكد تامر "علينا أن نفهم أن الانتخابات هي لحظة سياسية انتخابية، ومن الطبيعي أن تشهد اختلافات، لكن ما لا يمكن السماح به هو العنف، إنني مقتنع تماماً بأن البرازيل ستعود إلى وحدتها عقب الانتخابات".

 

وكما أبدى الرئيس البرازيلي قلقه حيال الأحداث التي وقعت أثناء الفترة الانتخابية، وقال "بالتأكيد يجب أن نشعر بالقلق في كل مرة نتحدث فيها عن العنف، لذلك يجب مكافحته كما نفعل جميعاً".

 

وفي الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت الأحد الماضي، حصل مرشح اليمين المتطرف جايير بولسونارو على 46% من الأصوات، مقابل 29% للتقدمي فرناندو حداد، مرشح حزب العمال، ويتصدر بولسونارو جميع الاستطلاعات للجولة الثانية التي ستجرى في 28 أكتوبر الجاري، بنسبة 58% يليه حداد بنسبة 42%.

المزيد عن: ميشيل تامر انقسام الرئيس البرازيلي البرازيل
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