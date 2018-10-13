ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
ads
menuالرئيسية

ميلانيا ترامب تفسّر فحوى العبارة المدوّية على سترتها

السبت 13/أكتوبر/2018 - 09:10 ص
ميلانيا ترامب تفسّر فحوى العبارة المدوّية على سترتها
ميلانيا ترامب
طباعة
وكالات
 

شرحت ميلانيا ترامب عقيلة الرئيس الأمريكي سبب ارتدائها سترة كتب عليها: "أنا حقا لا أهتم، وأنت؟"، التي ارتدتها خلال زيارة مركز لرعاية أطفال المهاجرين غير الشرعيين في يونيو الماضي.

 

وأثارت العبارة المذكورة ردود فعل سلبية صاخبة في المجتمع، ووجهت وسائل الإعلام والعديد من الشخصيات الاجتماعية المعروفة، الانتقاد للسيدة ميلانا واعتبروا تصرفها مشينا خاصة وأنها توجهت لزيارة أطفال تم إبعادهم عن عائلاتهم قسرا.

 

وأجرت السيدة الأمريكية الأولى مقابلة مع قناة ABC تم بثها أمس الجمعة، بررت فيها تصرفها المذكور.

 

وقالت، إنها شخصيا اختارت السترة المذكورة لارتدائها خلال الجولة، ولكن العبارة المكتوبة عليها، كانت موجهة ليس لأطفال المهاجرين "بل إلى وسائل الإعلام والليبراليين الذين ينتقدونها".

 

وأضافت: "لقد أردت أن أظهر لهم عدم مبالاتي، والقول لهم: يمكنكم انتقاد كل ما ترغبون، أما أنا فسأفعل كل ما أراه صحيحا".

 

وأكدت ميلانيا ترامب أن العبارة "كانت بمثابة الرسالة الموجهة لهم" وذكرت أنها كانت مستاءة من كيفية تفسير الجمهور ووسائل الإعلام لتصرفها، وأضافت: "من الأفضل أن يركز الناس على تصرفاتي ومبادراتي وليس على ملابسي".

 

وأشارت إلى أن حياتها في البيت الأبيض تعقدت بسبب الشائعات والتكهنات التي تبثها وسائل الإعلام المحلية، ولكنها "راضية بشكل عام عن حياتها الحالية".

 

وردت ميلانيا ترامب على الذين يزعمون بأنها تؤثر على زوجها بشكل قوي، بالقول: "أعرض عليه نصائحي الصادقة وآرائي بصراحة وهو يفعل ما يراه مناسبا".

 

وفي وقت سابق، فسّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في تويتر ما يمكن أن تعنيه الكلمات التي حملتها سترة زوجته ميلانيا.

 

وأعلن أن المقصود هو "الأخبار الكاذبة وأن ميلانيا تعي إلى أي مدى هم غير نزيهين وهذا الأمر بالفعل، لم يعد يقلقها".

 

المزيد عن: ميلانيا ترامب ميلانيا ردود افعال العبارة المدوّية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع نجاح منظومة التعليم الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
مباريات دولية ودية - منتخبات
بيرو - أساسي
-
x
02:30
-
تشيلي - أساسي
دوري الأمم الأوروبية 2018/2019
هولندا
-
x
20:45
-
ألمانيا
إيرلندا
-
x
20:45
-
الدانمارك
تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019
جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
السيشيل
نيجيريا
-
x
18:30
-
ليبيا
المغرب
-
x
20:00
-
جزر القمر
تونس
-
x
20:15
-
النيجر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
10/13/2018 9:11:32 AM