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الفلبين ترحب بانتخابها عضوًا في الأمم المتحدة

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:18 ص
الفلبين ترحب بانتخابها عضوًا في الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
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وكالات
 

رحبت الفلبين، اليوم السبت، بانتخابها عضواً في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رغم احتجاجات منظمات حقوق الإنسان التي أدانت عمليات القتل في حرب البلاد على المخدرات.

 

وقال وزير الخارجية ألان بيتر كايتانو في بيان إن "مسعانا الناجح للحفاظ على مقعدنا في المجلس دليل على أن الكثيرين في المجتمع الدولي ما زالوا مقتنعين بأن الفلبين تحترم حقوق الإنسان وتحميها وأدركوا الجهود التي يبذلها البعض لتسييس وتسليح القضية".

 

وجاء انتخاب الفلبين من بين 18 عضواً تم اختيارهم في المجلس أمس الجمعة، لدورة مدتها 3 سنوات في انتخابات لا معارضة فيها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضواً في نيويورك، ويضم المجلس 47 عضواً ومقره جنيف.

 

وكانت الفلبين عضواً في المجلس في الفترة من 2015 إلى 2018 وستستمر حتى عام 2021.

 

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت من المجلس في وقت سابق من العام الجاري، واتهمت المجلس بالنفاق للسماح لدول ذات سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان بأن يكونوا أعضاء.

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