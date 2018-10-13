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خطوة جديدة تقرب عامر عامر من الزمالك

السبت 13/أكتوبر/2018 - 08:05 ص
خطوة جديدة تقرب عامر عامر من الزمالك
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الفجر الرياضي
 
فتح مسؤولو الإنتاج الحربي المزاد على عامر عامر حارس مرمى الفريق، تميهدا للاستغناء عنه خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وتلقى "عامر" أكثر من عرض مغري خلال الفترة الماضية بعد تألقه مع الإنتاج الحربي في الموسمين الماضي والحالي.

ويسعى مسؤولو الإنتاج الحربي إلى الحصول على أعلى مقابل مادي من وراء اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع الفريق بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع لأي ناي في يناير المقبل.

يذكر أن تلقى "عامر" اتصالات من إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك لإستطلاع رأيه فى الانضمام للقلعة البيضاء ورحب الحارس بإتمام المفاوضات فى الميركاتو الشتوى .

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