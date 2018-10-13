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إصابة محمد صلاح تربك حسابات المنتخب

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:43 ص
إصابة محمد صلاح تربك حسابات المنتخب
محمد صلاح
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وكالات
 

قال طبيب منتخب مصر، محمد أبو العلا، إن "محمد صلاح قد يغيب عن مواجهة سوازيلاند الثلاثاء المقبل، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة العاشرة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم، بعد إصابته في الفوز 4-1 على الفريق ذاته الجمعة".

 

وتعرض صلاح للإصابة قبل دقيقتين من نهاية المباراة التي أقيمت في القاهرة، ليخرج من الملعب بعد انتهاء التغييرات الثلاثة للمنتخب المصري.

 

وأضاف أبو العلا: "صلاح يخضع في الوقت الحالي للفحص بالأشعة اللازمة لتحديد مدى إصابته وإن كان التشخيص المبدئي يؤكد تعرضه لشد خفيف في العضلات".

 

وتابع: "بنسبة كبيرة لن يتمكن صلاح من السفر مع الفريق إلى سوازيلاند وستحدد الأشعة بشكل قاطع مدة غيابه عن المباريات".

 

وتتصدر مصر المجموعة مؤقتا بست نقاط بفارق الأهداف عن تونس التي تستضيف النيجر اليوم السبت ضمن المجموعة ذاتها.

 

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