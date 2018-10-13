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مهرجان "السينما العربية" يمنح الراحل خالد صالح تكريما شرفيا

السبت 13/أكتوبر/2018 - 05:59 ص
مهرجان السينما العربية يمنح الراحل خالد صالح تكريما شرفيا
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كرم  القائمون على حفل  توزيع جوائز مهرجان السينما العربية في دورته الثالثة، الفنان الراحل خالد صالح تكريمًا شرفيًا عن مجمل مسيرته الفنية.

وعرض منظمو الحفل مقطع فيديو يضم أبرز أعمال "صالح"، استقبله الكثير من الحضور بالتصفيق والوقوف للتحية، فيما قدّم مدير التصوير سامح سليم جائزة المهرجان الشرفية لابنه أحمد خالد، 

وأعرب نجل الراحل عن سعادته بتكريم والده في المهرجان، قائلا: "أنا مش محضر حاجة أقولها بس سعيد ومبسوط وفخور.. شكرا ليكم".



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