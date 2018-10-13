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فاروق بن مصطفى يحمل شارة قيادة المنتخب التونسي أمام النيجر

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:51 ص
فاروق بن مصطفى يحمل شارة قيادة المنتخب التونسي أمام النيجر
فاروق بن مصطفى
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محمد الصو
 

 

استقر فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب التونسي، على منح شارة قيادة المنتخب إلى فاروق بن مصطفى حارس المرمى، خلال المواجهة التي ستجمع نسور قرطاج أمام النيجر، بالتصفيات الإفريقية.

 

ويأتي حمل بن مصطفى لشارة القيادة، بإعتباره أقدم اللاعبين سنًا وأكثرهم خبرة، بعدما تأكد غياب علي معلول ظهير أيسر المنتخب، لتعرضة لإصابة خلال مباراة فريقه الأهلي أمام وفاق سطيف الحزائري بدوري أبطال إفريقيا، واحتياجه للتأهيل فيما اا يقل عن ثلاثة أشهر.

 

ويلتقي المنتخب التونسي النيجر، مساء اليوم على الملعب الإوليمبي برادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة الإمم الإفريقية بالكاميرون منتصف العام المقبل.

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