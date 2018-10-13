أثار ضجة.. أحمد بدير يداعب فتاة مغربية! (فيديو)





شن الجمهور المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة ضد الفنان المصري، أحمد بدير، وظهرت مطالب بمقاطعته وطرده من المغرب.





واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدير بالإساءة للمغربيات واتهامهن بالسحر.



