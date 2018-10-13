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أثار ضجة.. أحمد بدير يداعب فتاة مغربية! (فيديو)

السبت 13/أكتوبر/2018 - 03:30 ص
أثار ضجة.. أحمد بدير يداعب فتاة مغربية! (فيديو)
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وكالات
 

شن الجمهور المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملة ضد الفنان المصري، أحمد بدير، وظهرت مطالب بمقاطعته وطرده من المغرب.

واتهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بدير بالإساءة للمغربيات واتهامهن بالسحر.

وأصل الحادثة يعود لمزحة أطلقها الممثل الكوميدي المشهور بدير على خشبة المسرح، أثناء مشاركته في مهرجان السينما والبحر في المغرب.



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